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Duraktakiler tramvay beklerken at geldi! Şaşkına çeviren görüntü

Eskişehir'de bir tramvay durağında rayların üzerinde dolaşan başıboş at, görenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: İHA
Duraktakiler tramvay beklerken at geldi! Şaşkına çeviren görüntü - Resim: 1

Eskişehir’de yaşayan Bedirhan Canbolat, motosikleti ile 71 Evler Mahallesi’nde bulunan 71 Evler tramvay durağının yanında seyir halindeyken ilginç bir durum fark etti. Tramvayın geçtiği rayların üzerinde başıboş bir at fark etti.

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Duraktakiler tramvay beklerken at geldi! Şaşkına çeviren görüntü - Resim: 2

Canbolat’ın kask kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, atın rayların üzerinde tramvay durağının yanında dolaştığı görüldü. Durakta bekleyen yolcuların hayretle karşıladığı olayda atın, rayların üzerinde ilerlemeye devam ettiği görülüyor.

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Duraktakiler tramvay beklerken at geldi! Şaşkına çeviren görüntü - Resim: 3
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