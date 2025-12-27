Efsanelerle anılan doğa harikası Ayazma Pınarı jandarmaya emanet

YÜKSEK OKSİJEN ORANINA SAHİP

Kaz Dağları'nın Bayramiç sınırları içinde yer alan, efsanelere konu olan tarihsel geçmişi, kendine özgü doğası, yüksek oksijen oranına sahip olan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı, içindeki şelalelerle her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor. Bölgenin hemen her yerinde birbirinden güzel şelaleler ve su kaynakları bulunuyor. Bu doğal güzelliği, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.