Ehliyet almak için 48 yaşında okuma yazma kursuna başladı

21 yıldır Antalya'da esnaflık yaptığını belirten Fuat Aydın, "21 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yaptım. Turizmle uğraşıyordum, turizm biraz kötü gidince bu işle uğraşmaya başladım. Bütün kardeşlerim turizmcilik yapıyor, ben çaycılık yapıyorum. Okuma-yazması olmayan insan büyükşehirde kör gibidir. Hiçbir şey görmüyor, büyük şehre geldiğin zaman okuma yazma gerekiyor. Köyde bilmiyorduk, biz çobanlık yapıyorduk. Arkadaşlarımız okuldan kaçıp geliyordu. Biz de iyi bir şey değil demek ki diyerek okumadık. Keşke zamanında öğrenseydim, çok geride kalmışız. Keşke 30 yıl önce öğrenseydim, her şeyi şeffaf biçimde görürdüm. Şu an okuma yazma olmadığı için büyük şehirde körüz" dedi.