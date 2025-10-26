Ekim ayı biterken yaz geri döndü: Denize girip güneşlendiler
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşli havayı görenler soluğu sahilde aldı.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları 18 derecelerin altında seyrederken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.
1 / 10
Ekim ayının sonları olmasına rağmen Ankara'da hava sıcaklığı 16, İstanbul'da ise 18 derece olarak ölçülürken Antalya'da güneşli ve sıcak hava etkisini gösteriyor.
2 / 10
Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyunun ise 25 derece dolaylarında ölçüldüğü turizm kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.
3 / 10
Birçok vatandaş aileleri ve arkadaşları ile birlikte sahile yakın yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, kimileri de kumsalda denize girerek veya güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı.
4 / 10