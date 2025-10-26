  1. Anasayfa
  4. Ekim ayı biterken yaz geri döndü: Denize girip güneşlendiler

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşli havayı görenler soluğu sahilde aldı.

Kaynak: İHA
Ekim ayı biterken yaz geri döndü: Denize girip güneşlendiler - Resim: 1

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları 18 derecelerin altında seyrederken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. 

Ekim ayı biterken yaz geri döndü: Denize girip güneşlendiler - Resim: 2

Ekim ayının sonları olmasına rağmen Ankara'da hava sıcaklığı 16, İstanbul'da ise 18 derece olarak ölçülürken Antalya'da güneşli ve sıcak hava etkisini gösteriyor. 

Ekim ayı biterken yaz geri döndü: Denize girip güneşlendiler - Resim: 3

Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyunun ise 25 derece dolaylarında ölçüldüğü turizm kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.

Ekim ayı biterken yaz geri döndü: Denize girip güneşlendiler - Resim: 4

Birçok vatandaş aileleri ve arkadaşları ile birlikte sahile yakın yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, kimileri de kumsalda denize girerek veya güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı. 

