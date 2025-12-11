  1. Anasayfa
  4. Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı

Elazığ semalarında beliren parlak ışık kısa süreliğine çevreyi aydınlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı - Resim: 1

Kurtdere köyünde dün akşam saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı.

Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı - Resim: 2

Güvenlik kamerası görüntülerinde, parlak ışığın hızla yere doğru süzüldüğü ve çevreyi anlık olarak aydınlattığı görüldü. 

Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı - Resim: 3

Köyde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada ‘meteor düştü’ iddialarıyla paylaşıldı. 

Elazığ semalarında heyecan yaratan görüntü! Gökyüzü bir anda aydınlandı - Resim: 4

Parlak ışığın ne olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik kamerasına yansıyan anlar kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi. (DHA)

