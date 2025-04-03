Elektrik akımına kapılınca hayatı değişti, hem usta, hem de kendi işinin patronu oldu
Samsun'da elektrik dağıtım şirketinde çalışırken yüksek gerilim hattında akıma kapılan 43 yaşındaki bir vatandaş ağabeyi ile birlikte mesleğini bırakıp kemençe üretimine başlayıp, hem usta, hem kendi işinin patronu hem de tüm dünyaya kemençe gönderen bir işletme sahibi oldu...
Samsun'da Fethi Bol bir elektrik dağıtım şirketinde çalışırken 1998 yılında akıma kapıldı, elinde, omzunda ve bacağında doku zedelenmesi oluştu.
Fethi Bol’un aynı işi yapan ağabeyi İzzet Bol (45) da 2000 yılında benzer bir iş kazası geçirdi. Yaşanan bu olaylar üzerine iki kardeş mesleği bırakma kararı aldı.
O dönem farklı bir iş arayışını içerisine giren kardeşler, kentte yaşamını yitiren bir kemençe ustasının atölyesini devraldı. Bir ustadan yardım alıp kemençe üretimini öğrenen ağabey kardeş, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine üretim yapmaya başladı.
Mesleğe başlama hikayesini anlatan Fethi Bol, “Elektrik işini bırakmaya karar verdik ve farklı bir meslek arayışına girdik. O dönemde kemençe üretimi yapan bir ustamız vefat edince, dükkanını bize satmayı teklif ettiler. Biz de devraldık. Ancak bu işi bilmiyorduk, bu yüzden bir ustayı yanımıza çağırdık ve bize öğretmesini istedik. ‘Nasıl olacak bize göster, yaptığın ürün senin olsun’ dedik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca bizimle çalıştı, ürettiği kemençeleri kendisine verdik. Daha sonra ‘Biz bundan sonrasını yavaş yavaş yaparız’ diyerek kendi üretimimize başladık” diye konuştu.