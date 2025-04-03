Elektrik akımına kapılınca hayatı değişti, hem usta, hem de kendi işinin patronu oldu

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Fethi Bol, “Elektrik işini bırakmaya karar verdik ve farklı bir meslek arayışına girdik. O dönemde kemençe üretimi yapan bir ustamız vefat edince, dükkanını bize satmayı teklif ettiler. Biz de devraldık. Ancak bu işi bilmiyorduk, bu yüzden bir ustayı yanımıza çağırdık ve bize öğretmesini istedik. ‘Nasıl olacak bize göster, yaptığın ürün senin olsun’ dedik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca bizimle çalıştı, ürettiği kemençeleri kendisine verdik. Daha sonra ‘Biz bundan sonrasını yavaş yavaş yaparız’ diyerek kendi üretimimize başladık” diye konuştu.