Emekli olduktan sonra hobi olarak başlamıştı, kendi işinin patronu oldu
Emekli öğretmen 3 yıl önce hobi olarak başladığı horoz yetiştiriciliğini geliştirip hem bine yakın horoz sahibi hem de kendi işinin patronu oldu...
Kaynak: İHA
Yozgat’ın Saray köyünde emekli olduktan sonra çiftlik kuran 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, 3 yıl önce hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel boyuta taşıdı.
1 / 8
Bursa’dan aldığı civcivlerle kurduğu küçük çiftliği bugün hem bölge halkına organik et ürünleri sunuyor hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.
2 / 8
Karakoç, eşiyle birlikte emeklilik dönemini değerlendirmek için başladığı bu girişimde, tamamen organik yöntemlerle üretim yapıyor.
3 / 8
Horozlarını mısır ve yonca ağırlıklı doğal yemlerle besleyen Karakoç, 6 aylık süreç sonunda horozların 1 buçuk kiloluk temiz ve doğal et haline geldiğini belirtti.
4 / 8