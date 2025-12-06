  1. Anasayfa
Emekli olduktan sonra hobi olarak başlamıştı, kendi işinin patronu oldu

Emekli öğretmen 3 yıl önce hobi olarak başladığı horoz yetiştiriciliğini geliştirip hem bine yakın horoz sahibi hem de kendi işinin patronu oldu...

Kaynak: İHA
Yozgat’ın Saray köyünde emekli olduktan sonra çiftlik kuran 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, 3 yıl önce hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel boyuta taşıdı.

Bursa’dan aldığı civcivlerle kurduğu küçük çiftliği bugün hem bölge halkına organik et ürünleri sunuyor hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Karakoç, eşiyle birlikte emeklilik dönemini değerlendirmek için başladığı bu girişimde, tamamen organik yöntemlerle üretim yapıyor. 

Horozlarını mısır ve yonca ağırlıklı doğal yemlerle besleyen Karakoç, 6 aylık süreç sonunda horozların 1 buçuk kiloluk temiz ve doğal et haline geldiğini belirtti.

