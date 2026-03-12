  1. Anasayfa
  4. Emekli olup evine kapanacağına, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patroniçesi oldu

Muğla'da emekli olduktan sonra dikiş-nakış kurslarıyla işe başlayan Figen Özsoy, kurduğu atölye ile mahalledeki kadınlara istihdam kapısı açtı. KOSGEB desteğiyle kapasitesini büyüten Özsoy, ürettiği el emeği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Emekli olup evine kapanacağına, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patroniçesi oldu - Resim: 1

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 2021 yılında emekli olan Figen Özsoy (58), emekliliği "dinlenme dönemi" olarak görmeyenlerden. 

Emekli olup evine kapanacağına, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patroniçesi oldu - Resim: 2

Hobi olarak başladığı dikiş-nakış işini profesyonel bir atölyeye dönüştüren Özsoy, bugün mahallesindeki kadınlarla birlikte üreterek ekonomiye katkı sağlıyor.

Emekli olup evine kapanacağına, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patroniçesi oldu - Resim: 3

Evinde eşinin de desteğiyle başladığı küçük çaplı bez çanta dikimini, KOSGEB'e başvurarak aldığı destekle endüstriyel bir boyuta taşıyan Özsoy, üretim kapasitesini hızla artırdı. 

Emekli olup evine kapanacağına, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patroniçesi oldu - Resim: 4

Menteşe Belediyesi tarafından sağlanan Kadın Dayanışma Merkezi bünyesinde kurulan atölye, artık birçok kadın için ev ekonomisine katkı sağlayan bir üretim üssü haline geldi.

