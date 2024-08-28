Emlak siteleri hazırlıklara başladı: İlan doğrulama sistemi yolda

Daha önce, 1 Kasım 2023'teki EİDS düzenlemesinde de hazırlıklarını tamamlayarak değişikliği ilk uygulayan portal olduklarını ifade eden Erdoğan, sürece hakim olduklarını ve çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Erdoğan, "Kullanıcılarımızın kolay bir geçiş süreci yaşaması için 15 Eylül'e kadar bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. 1 Ocak'tan itibaren yetki belgesi olmayan gayrimenkul danışmanlarının ilan portallarını kullanması mümkün olmayacağından mutlaka belgelerini almaları gerekiyor. Henüz yetki belgesini almamış olan danışmanların zaman kaybetmeden bu belgelerini temin etmelerini bu vesile ile tekrar hatırlatmış olalım." ifadelerini kullandı.