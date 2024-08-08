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En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri`nin bu yıl yedinci ayağı olan Nevşehir`deki festival kapsamında 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında havalandı.

Kaynak: AA
En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu.

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En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı - Resim: 2

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri`nin bu yıl yedinci ayağı olan Nevşehir`deki festival kapsamında kentte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılıyor.

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En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı - Resim: 3

Kentte bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival çerçevesinde, dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun şekilde yapıldığı bölgede birbirinden ilginç figürlü balonlar peribacalarının üzerinde süzüldü.

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En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı - Resim: 4

Balonlar günün ilk ışıklarıyla uçuş için hazırlanırken, festival alanına gelenler Türkiye`nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre`den etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.

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