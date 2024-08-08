En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri`nin bu yıl yedinci ayağı olan Nevşehir`deki festival kapsamında 18 ülkenin figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında havalandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu.
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri`nin bu yıl yedinci ayağı olan Nevşehir`deki festival kapsamında kentte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılıyor.
Kentte bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival çerçevesinde, dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun şekilde yapıldığı bölgede birbirinden ilginç figürlü balonlar peribacalarının üzerinde süzüldü.
Balonlar günün ilk ışıklarıyla uçuş için hazırlanırken, festival alanına gelenler Türkiye`nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre`den etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.