En lezzetli C vitamini kaynağı çarşıda pazarda cep yaksa da üretici bedava vermeye hazır...
Türkiye'nin en lezzetli C vitamini kaynağı olan ve özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde çarşıda, pazarda ve markette fiyatıyla cep yakan mandalina üreticinin ise elinde kaldı. Çiftçinin dalından bedavaya vermeye razı olduğu mandalina bahçelerinde toprak turuncuya büründü...
Kaynak: İHA
Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Hatay'da bu yıl mandalinada rekolte bereketi yaşanıyor.
1 / 8
Ağaç dallarının taşıyamayacağı kadar bereketli olan mandalina yaşanan fırtına ve yağışlarla birlikte ağaçtan dökülmeye başladı.
2 / 8
Mandalina bahçelerinde toprak turuncuya dönerken ürünler çürümeye bırakıldı.
3 / 8
Çiftçinin 'bedavaya gelin, toplayın' çağrısı yaptığı mandalinada eğer ürün hasat edilmezse önümüzdeki yıl hasatta düşüş yaşanması bekleniyor. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ürünün dalda çürümeye başladığını, bereketli geçen her yılda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi.
4 / 8