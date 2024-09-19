Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı

“Tarihten kalma bir tünel dediler”

Sürekli yıkımlarda çalıştığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen kepçe operatörü Seçkin Durmuş, “Temel sökme çalışması yaparken burası da Kahramanmaraş'ın eski tarihi yerleşim yerleri olduğu için su tüneli bulduk. İlk başta normal bir boru sandık. Yetkililere haber verdik. Yetkililer geldi, kontrollerini yaptı, 'Bu tarihten kalma bir tünel' dediler. Ona göre de ilgilenmelerini yaptılar ve biz de gerekli yerlere bilgilerimizi verdik. İlk başta ummuyordum ama öyle denilince şaşırdım, eski bir yapı sonuçta. Sürekli yıkımla uğraşıyoruz, ilk defa böyle bir şeye dek geldim. İlk başta biz de şaşırdık tabii. Müzeye bilgilerimizi verdik, onlar da araştırmalarını yapıyorlar” diye konuştu.