Erciyes Kayak Merkezi'ne kış gelmeden, kış turizmi hazırlıkları başladı
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde, bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Bir önceki sezonu, 2 milyon 700 bin ziyaretçiyle kapatan ve ülke ekonomisine de 200 milyon avro katkı sağlayan Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl, 3 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yaklaşan sezon öncesi hazırlıklar ve beklentilerle ilgili bilgi verdi.
Elcuman, "Yeni sezona hazırız. İnsanlar genelde Erciyes’in kış yoğunluğunu görüyorlar. Ama, biz kış sezonu biter bitmez bir sonraki sezonun hazırlığına başlıyoruz. Bütün mekanik tesislerimizi elden geçiriyoruz. 25 kilometreye yakın tesislerimizde kablo uzunluğumuz var. Tabiri caizse o kabloların her 1 milimetrekaresinin röntgenini çekiyoruz. Bütün balata ve frenleri kontrol ediyoruz. Çünkü, önce güvenlik. Ziyaretçilerimizin konfor ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu anlamda da merkezimiz de güvenliğe çok önem veriyoruz. O yüzden de yazı hummalı şekilde yeni sezona hazırlıklarla geçiriyoruz. Çok şükür bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Erciyes, bugün 112 kilometre pisti, 19 tane mekanik tesisi ve saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasiteli teleferik ve gondolu ile yeni sezonda ziyaretçilerini bekliyor" dedi.
Erciyes Kayak Merkezi’nin her yıl kendi ziyaretçi rekorunu da kırdığını belirten Elcuman, "Oldukça artan bir ziyaretçi trendi ile karşı karşıyayız. Geçen yıl 2 milyon 750 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu sezon 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Otel sayımız ve yatak sayımız arttı. En önemlisi Kayseri şehri turizmi sevdi. Ziyaretçi rekorunu bu sezon egale edeceğimizi düşünüyorum. Kayseri, turizmin ne kadar karlı ve verimli olduğunu gördü. Öyle olunca şehir olarak topyekun misafirlerimizi bekliyoruz. Erciyes merkezde 3 bin nitelikli yatak kapasitemiz var. Kent merkezindeki otellerde 10 bin yatak kapasitesi var. Bu rakamlara günübirlik rezidanslar dahil değil. Bizim şöyle bir avantajımız ve dezavantajımız var. Belki de şehir merkezine en yakın kayak merkeziyiz. İnsanlar ilk sene Erciyes'e gelip dağda kalıyorlar. Sonra '20 dakikada şehre inebiliyoruz. Gezecek yer fazla diyorlar' öyle olunca da şehir otelleri çok fazla tercih ediliyor. Yazın insanlar daha fazla tercih eder ama biz de tam tersi oluyor ve kışın daha fazla misafirimiz oluyoruz" diye konuştu.