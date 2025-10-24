Erciyes Kayak Merkezi'ne kış gelmeden, kış turizmi hazırlıkları başladı

Erciyes Kayak Merkezi’nin her yıl kendi ziyaretçi rekorunu da kırdığını belirten Elcuman, "Oldukça artan bir ziyaretçi trendi ile karşı karşıyayız. Geçen yıl 2 milyon 750 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu sezon 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Otel sayımız ve yatak sayımız arttı. En önemlisi Kayseri şehri turizmi sevdi. Ziyaretçi rekorunu bu sezon egale edeceğimizi düşünüyorum. Kayseri, turizmin ne kadar karlı ve verimli olduğunu gördü. Öyle olunca şehir olarak topyekun misafirlerimizi bekliyoruz. Erciyes merkezde 3 bin nitelikli yatak kapasitemiz var. Kent merkezindeki otellerde 10 bin yatak kapasitesi var. Bu rakamlara günübirlik rezidanslar dahil değil. Bizim şöyle bir avantajımız ve dezavantajımız var. Belki de şehir merkezine en yakın kayak merkeziyiz. İnsanlar ilk sene Erciyes'e gelip dağda kalıyorlar. Sonra '20 dakikada şehre inebiliyoruz. Gezecek yer fazla diyorlar' öyle olunca da şehir otelleri çok fazla tercih ediliyor. Yazın insanlar daha fazla tercih eder ama biz de tam tersi oluyor ve kışın daha fazla misafirimiz oluyoruz" diye konuştu.