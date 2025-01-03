Erzincan semalarında ilginç görüntü

Kemaliye’de bu görüntüleri çeken Selçuk Örnekçi, ışık hüzmesinin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği uydular olduğunu iddia etti. Ancak görüntü ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)