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  4. Gece yarısı gökyüzünde görüldü, vatandaş sokağa döküldü

Erzincan semalarında ilginç görüntü

Erzincan semalarında bugün 23.00 sıralarında görülen uydu şeklindeki görüntüler vatandaşları heyecanlandırdı.

Kaynak: DHA
Erzincan semalarında ilginç görüntü - Resim: 1

Erzincan kent merkezi ve Kemaliye ilçesinde gece yarsına doğru beliren uydu şeklinde ışıklar gökyüzünü aydınlatırken, görenleri heyecanlandırdı. Vatandaşlar peş peşe giden bu cisimleri cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

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Erzincan semalarında ilginç görüntü - Resim: 2

Kemaliye’de bu görüntüleri çeken Selçuk Örnekçi, ışık hüzmesinin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği uydular olduğunu iddia etti. Ancak görüntü ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)

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Erzincan semalarında ilginç görüntü - Resim: 3
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