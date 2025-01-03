Erzincan semalarında ilginç görüntü
Erzincan semalarında bugün 23.00 sıralarında görülen uydu şeklindeki görüntüler vatandaşları heyecanlandırdı.
Kaynak: DHA
Erzincan kent merkezi ve Kemaliye ilçesinde gece yarsına doğru beliren uydu şeklinde ışıklar gökyüzünü aydınlatırken, görenleri heyecanlandırdı. Vatandaşlar peş peşe giden bu cisimleri cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.
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Kemaliye’de bu görüntüleri çeken Selçuk Örnekçi, ışık hüzmesinin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği uydular olduğunu iddia etti. Ancak görüntü ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)
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