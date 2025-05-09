Erzurum'daki tarihi tabyalar için düğmeye basıldı
Erzurum'un 1800'lü yıllardan kalan tabyaları Çanakkale modeli ile yeniden ayağa kaldırılacak...
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı'na katılarak, 2015 yılında hayata geçirilen Çanakkale modeli üzerinden elde edilen tecrübeleri paylaşıp, benzer yapının Erzurum’da kurulmasının mümkün olduğunu söyledi.
Tabya gezisi sonrası açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'deki tecrübelerini paylaştıklarını söyleyerek, “Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak burada ortaya çıkmış iradenin emrindeyiz. Biz, bütün birikimimizi, görgümüzü, tecrübelerimizi buraya aktarırız ve Çanakkale gibi burada bir alan ortaya çıkar. Milyonlarca vatan evladı gelir, atalarının yaptığı kahramanlığı daha iyi anlama imkanına sahip olurlar. Bu tabyalar nelere şahitlik yaptı, ne kahramanlıklara ev sahipliği yaptı. Hatıraları yüksek gazi mekanlar. Dolayısıyla buraları koruyup kollamak bugünkü nesil için çok önemli. Burası önce tescillenmeli ve bunun idari, kanuni önceliği var. Onlar tamamlandıktan sonra kanaatim bir yerden başlayıp restorasyon süreciyle burayı işlev hale getirmek gerekiyor. Çünkü sadece yapmak yetmez, yaşayan bir mekan haline getirmezseniz devam ettirme imkanı olmuyor. Önemli olan şehrin, bölgenin insanının hazır olması. Çünkü Erzurum STK ve siyasi olarak güçlü bir yer" diye konuştu.
Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediklerini ifade eden Kaşdemir, şunları söyledi:
“Bölge halkı, devletimiz, Cumhurbaşkanımız çok sahip çıkıyor. Dolayısıyla o büyük kahramanlıklara yaraşır hale geldi. O insanların haklarını ödeyemeyiz ama onları unutmayacağımızı ve çok sevdiğimizi ortaya koymanın tezahürüdür. Eğer halkı ve siyasi irade, idari birimler sahiplenirse doğuda bir Çanakkale yükselebilir, Çanakkale Tarihi Alanı gibi herkesin gıpta ettiği büyük kahramanlığa yaraşır bir ortam sağlayabiliriz."
Bölgeyi gezip incelediklerini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Danışmanı emekli Tuğgeneral Necdet Tuna, Erzurum’da düzenlenen çalıştaydan ümitli olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmaların sonuca ulaşacağını ifade eden Tuna, "İnşallah yakın zamanda burası Atatürk'ün ifadesi ile ‘Çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun ilk önce ve her şeyden önce öğretilmesi lazım gelen husus Türkiye'nin bağımsızlığına, milli benliğine ve geleneklerine düşman olan unsurlarla savaşmak gereğidir’ şeklinde ifade edilen direktifinin bu mekanlarda vücut bulacağına canıgönülden inanıyorum" dedi.