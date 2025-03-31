Eşine destek olmak isterken, kendi işinin patronu oldu

Her kadının kendisi gibi çalışmasını istediğini söyleyen Akbolat, "Çünkü ben çalışmaya başladıktan sonra kendi ayaklarımın üzerinde daha iyi durdum. Kendi istediklerimi yaptım. Çocuklarım için daha güzel gelecek hazırladım. Daha da verimli olmak için çabalıyorum. Burada ayakkabılar yapıyoruz, ayakkabılar üretiyoruz. Bir kadın olarak iş yeri açmak kendine olan güveni daha da artırıyor. İnsanın hayata bakış açısı değişiyor" ifadesini kullandı.