Eşiyle birlikte köye yerleşmişlerdi... ''Yapamazsın'' demişlerdi, şimdi siparişlere yetişemiyor
Çorum'da eşi emekli olduktan sonra köye yerleşip manda yetiştirmeye başlayan 54 yaşındaki kadın girişimci artık taleplere yetişemez hale geldi.
Kaynak: İHA
Çorum'da yaşayan 54 yaşındaki Safiye Kartoğlu, gıda mühendisi olan eşi Sait Kurtoğlu'nun emekli olmasının ardından hayvancılık yapmaya karar verdi.
Ailesiyle birlikte Merkez ilçesine bağlı Koparan köyüne yerleşen Safiye Kartoğlu, 8 yıl önce 11 anaç mandayla çiftçiliğe başladı.
İlk başladığında traktörü bile olmayan Kurtoğlu, ailesinin desteğiyle, azimle çalışmaya devam etti. Safiye Koparan ve ailesi, yıllar içerisinde hayvan sayısını 100'e yükseltti.
İlk üretime başladıklarında, "yapamazsın" eleştirilerine rağmen pes etmeyen Safiye Kartoğlu ve ailesi, şu an siparişlere yetişemez hale geldi.
