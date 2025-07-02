Eşsiz cennetin son hali kahretti: Türkiye'nin kalbi dalağa dönüştü

Gölün büyük bir bölümü kururken, havadan dronla çekilen görüntüler su seviyesindeki dramatik düşüşü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliği nedeniyle önemli ölçüde su kaybetti. Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin gözlemlendi.