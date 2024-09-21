Ev almak isteyenler dikkat: ''Fiyatlar artabilir, elinizi çabuk tutun''

Yıllık satış rakamları da yüzde 1.1 artarak 806 bin 317 oldu. Talebin satışa dönüşümünü destekleyen bir başka veri ise sahibinden.com'un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunda yer aldı.