Ev almak isteyenler dikkat: ''Fiyatlar artabilir, elinizi çabuk tutun''
Son iki aydır konut satışlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, emlak ilanlarının piyasada kalma süresi de kısalmaya başladı. Uzman isimler ise ev sahibi olmak isteyenleri elini çabuk tutması konusunda uyardı.
Konut sektöründe bir süredir bekleyen talep, yılın son aylarında harekete geçerek alıma dönmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ağustos ayında 134 bin 155 konut satışı gerçekleşti ve bu yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Yıllık satış rakamları da yüzde 1.1 artarak 806 bin 317 oldu. Talebin satışa dönüşümünü destekleyen bir başka veri ise sahibinden.com'un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunda yer aldı.
İlan Sayılarında Düşüş
Rapora göre, konut talebi endeksi ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 9.5 artış gösterdi. Satılan konutların ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi.
Bu durum, ilan başına olan ilginin arttığına işaret ediyor. Ağustos ayında, Türkiye genelinde bu oran 0.3 puan artarak yüzde 4.9'a ulaştı.