Everest Dağı'yla ilgili şaşırtan araştırma: Her yıl uzuyor
Yeni yapılan bir araştırma, Everest Dağı'nın her yıl uzuyor olabileceğini ortaya koydu.
EurekAlert sitesinin haberine göre İngiltere'deki University College London'dan (UCL) uzmanlar, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest'in nasıl uzadığını bulmak için çeşitli modeller üzerinden Himalayalar'daki nehirlerin yıllar içerisindeki evrimini inceledi.
Araştırmacılar, yaklaşık 89 bin yıl önce Everest'in yakınlarında bulunan Arun Nehri'nin, Kosi Nehri ile birleşmesinin bölgede erozyonu arttırdığını buldu.
Bu birleşmenin büyük miktarda kaya ve toprağı aşındırdığını belirten araştırmacılar, aşındırmanın ardından yer kabuğunun altından gelen basıncın Everest'in yükselmesine neden olduğunu ifade etti.
HER YIL 2 MİLİMETRE UZAMAYA DEVAM EDECEK
Araştırmacılar, nehrin yol açtığı erozyon dolayısıyla Everest Dağı'nın son 89 bin yıl içinde 15 ila 50 metre uzadığını ve yılda yaklaşık 2 milimetre kadar uzamaya devam edebileceğini belirtti.