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Everest Dağı'yla ilgili şaşırtan araştırma: Her yıl uzuyor

Yeni yapılan bir araştırma, Everest Dağı'nın her yıl uzuyor olabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: AA
Everest Dağı'yla ilgili şaşırtan araştırma: Her yıl uzuyor - Resim: 1

EurekAlert sitesinin haberine göre İngiltere'deki University College London'dan (UCL) uzmanlar, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest'in nasıl uzadığını bulmak için çeşitli modeller üzerinden Himalayalar'daki nehirlerin yıllar içerisindeki evrimini inceledi.

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Everest Dağı'yla ilgili şaşırtan araştırma: Her yıl uzuyor - Resim: 2

Araştırmacılar, yaklaşık 89 bin yıl önce Everest'in yakınlarında bulunan Arun Nehri'nin, Kosi Nehri ile birleşmesinin bölgede erozyonu arttırdığını buldu.

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Everest Dağı'yla ilgili şaşırtan araştırma: Her yıl uzuyor - Resim: 3

Bu birleşmenin büyük miktarda kaya ve toprağı aşındırdığını belirten araştırmacılar, aşındırmanın ardından yer kabuğunun altından gelen basıncın Everest'in yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

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Everest Dağı'yla ilgili şaşırtan araştırma: Her yıl uzuyor - Resim: 4

HER YIL 2 MİLİMETRE UZAMAYA DEVAM EDECEK

Araştırmacılar, nehrin yol açtığı erozyon dolayısıyla Everest Dağı'nın son 89 bin yıl içinde 15 ila 50 metre uzadığını ve yılda yaklaşık 2 milimetre kadar uzamaya devam edebileceğini belirtti.

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