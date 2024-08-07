Evin küçük yaramazı yangın çıkardı: İnanılmaz anlar kamerada

İtfaiye’den yapılan açıklamada, “Bataryalar evinizde uygun şekilde kullanılmadığı takdirde bir felakete yol açabilecek eşyalar olabilir! Mayıs ayında hasarlı bir bataryanın neden olduğu bir ev yangınına müdahale ettik. Ev önemli ölçüde hasar görürken, iki köpekleri ve kedileri, evcil hayvan kapısından kaçarak yara almadı. Ülkenin dört bir yanındaki itfaiye birimlerinde bu batarya ile ilgili yangınlar görülüyor ve halkın bu potansiyel olarak tehlikeli bataryaların kullanımı, güvenli depolanması ve uygun şekilde imha edilmesi hakkında bilgi edinmesini istiyoruz” denildi.