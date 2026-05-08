Evinden 12 kamyon atık çıktı; savunması ''pes'' dedirtti
Gebze’de yeni yaptırdığı evinin bahçesini inşaat artıkları ve eski eşyalarla dolduran Bahattin Taraş’ın evi, komşuları isyan ettirdi. Hurdacıya satmak için biriktirdiği PVC kapı, pencere ve tahta parçaları çevre kirliliğine neden olunca belediye ekipleri kepçelerle müdahale etti. Tam 12 kamyon atığın tahliye edildiği evin sahibi ise şaşırtan bir savunma yaptı
Kocaeli Gebze’de emekli olduktan sonra yaptırdığı 3 katlı apartmanına taşınan Bahattin Taraş, inşaat sürecinden kalan malzemeleri ve eski evinden getirdiği hurdaları bahçesinde biriktirmeye başladı. Ancak "değerlendiririm" düşüncesiyle saklanan malzemeler, bir yılın sonunda devasa bir atık dağına dönüştü.
Çevredeki vatandaşların kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle yaptığı şikayetler üzerine Gebze Belediyesi ekipleri adrese ulaştı. Bahçedeki atıkların miktarı ve ağırlığı nedeniyle insan gücü yetersiz kalınca bölgeye kepçeler ve kamyonlar sevk edildi. Saatler süren çalışma sonucunda; kum, çimento, tahta parçaları ve eski PVC kapı-pencereden oluşan tam 12 kamyon atık alandan uzaklaştırıldı.
Temizlik çalışmaları sırasında konuşan ev sahibi Bahattin Taraş, durumun bir şikayet noktasına gelmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu belirtti. Taraş, "Burası inşaat halindeydi, malzemeler birikti. Eski gecekondudan kalan pencereleri hurdacıya satmak için bekletiyordum. Gelseler de gelmeseler de sıva yaptırmak için mecburen temizleyecektim. Ancak komşuların şikayet üzerine ekipleri çağırması beni biraz üzdü" dedi.
Belediye ekipleri, 12 kamyonluk tahliye işleminin ardından halk sağlığını korumak amacıyla bahçeyi ve evin çevresini detaylı şekilde ilaçladı. Mahalle sakinleri ise temizliğin ardından rahat bir nefes aldı.