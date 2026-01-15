Evinin kapısını açtığı 20 yıllık arkadaşının yaptıkları ''pes'' dedirtti

Anneannesini de bırakarak ortadan kaybolan ve kendisine ulaşılamayan T.B.. hakkında karakola giderek şikayetçi olduğunu söyleyen T.B., "Döner diye birkaç gün bekledim. Ama teyzemizin Alzheimer hastalığı var, mağdur bir vaziyette. Ailesinden de kimse sahip çıkmıyor biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz, ama yetkililerinden ya da ailesinden bu haberi duyan birileri teyzemize sahip çıksın. Bizim bakabileceğimiz sınırlı, çünkü ben de yüzde 87 engelliyim, gırtlak kanseriyim. Benimde kendi mağduriyetlerim var ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım, ama yapabileceğim şeyler kısıtlı. Teyzenin gerçekten güzel bir bakıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.