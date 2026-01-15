Evinin kapısını açtığı 20 yıllık arkadaşının yaptıkları ''pes'' dedirtti
Antalya'da anneannesi ile birlikte sokakta kalan 20 yıllık arkadaşına evinin kapısını açan bir kişi iyilik yapmak istediği arkadaşının yaptığıyla hayatının şokunu yaşadı. İyilik yapmak için evinin kapısını açtığı arkadaşı hem elektrikli bisikletini çaldı hem de 87 yaşındaki anneannesini de terk ederek ortadan kayboldu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Erenköy Mahallesi'nde yaşayan T.B. (36), yaklaşık 20 yıldır tanıdığı arkadaşı T.B.. ile 87 yaşındaki Alzheimer hastası anneannesinin sokakta kaldığını öğrenmesi üzerine arkadaşı ve yaşlı kadına evini açarak alt katta bulunan daireye yerleştirdi. Yaklaşık 20 gün boyunca burada kalan T.B.., T.B.'a anneannesi ile ilgili şehir merkezinde halletmesi gereken işleri olduğunu söyleyerek elektrikli bisikletini istedi. Yaşlı kadının mağduriyet yaşamaması için yardımcı olmak isteyen T.B., kendisine ait elektrikli bisikleti T.B..'ye teslim etti. Anneannesini T.B.'ın evinde bırakan T.B.., bisikleti yanı sıra evde bulunan bazı elektronik eşyaları da alarak ortadan kayboldu.
Gırtlak kanseri olduğunu ve yüzde 87 engelli raporu bulunduğunu belirten T.B., yaklaşık bir haftadır arkadaşına ulaşamadığını geride bıraktığı Alzheimer hastası yaşlı kadının bakımını üstlendiğini ancak bakmakta zorlandığını söyledi. Karakola giderek arkadaşı T.B.. hakkında şikâyette bulunan T.B., terk edilerek mağdur edilen yaşlı kadının durumu için gerekli kişilerin ve yetkililerin yardımını beklediğini belirterek, "Ümit 20 senedir tanıdığım bir insan, anneannesi ile birlikte sokakta kaldıklarını söyledi. Ben de yardımcı olmak için evimi açtım. Sokaktaki mağduriyetleri ortada kalksın arkadaşımda anneannesini mağdur etmesin diye elektrikli bisikletimin anahtarını verdim. İşlerinin güçlerinin olduğunu söyledi, bir an önce halletsin, teyzenin yanına gelsin diye. Arkadaş evdeki elektronik eşyaları da elektrikli bisikleti alıp kayıplara karıştı" dedi.
Anneannesini de bırakarak ortadan kaybolan ve kendisine ulaşılamayan T.B.. hakkında karakola giderek şikayetçi olduğunu söyleyen T.B., "Döner diye birkaç gün bekledim. Ama teyzemizin Alzheimer hastalığı var, mağdur bir vaziyette. Ailesinden de kimse sahip çıkmıyor biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz, ama yetkililerinden ya da ailesinden bu haberi duyan birileri teyzemize sahip çıksın. Bizim bakabileceğimiz sınırlı, çünkü ben de yüzde 87 engelliyim, gırtlak kanseriyim. Benimde kendi mağduriyetlerim var ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım, ama yapabileceğim şeyler kısıtlı. Teyzenin gerçekten güzel bir bakıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Arkadaşının bir hafta önce gitmesinin ardından yaşlı kadının ihtiyaçları ile kendisinin ve annesinin ilgilendiğini söyleyen T.B., "Torunu bırakıp gittiğinden bu yana 6-7 gündür biz bakmak durumundayız. Sabah akşam biz yemeğini getiriyoruz, ama ne kadar bakabiliriz. Sonuçta bu kadın Alzheimer hastası ve evde tek başına kalmak durumunda kalıyor. Evde elektrikli soba var kendini yakacak, başına bir iş gelecek diye korkuyoruz. Bu kadının düzenli olarak kullandığı ilaçları var mı, yok mu bilmiyoruz. Ciddi bir bakım ihtiyacı var, bu da bizim elimizden gelmiyor şu an" şeklinde konuştu.
Öte yandan, T.B.'ın elektrikli bisikletinin polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edilirken, anneannesini arkadaşının evinde bırakarak kayıplara karışan T.B..'yi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.