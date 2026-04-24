Evlenmek için para biriktiren genç çift, evliliği erteleyip kendi işinin patronu oldu!
Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Melek Büşra Akkuş ve nişanlısı Enes Bostan, ezber bozan bir karara imza attı. Evlilik için biriktirdikleri 1.5 milyon TL'yi tek bir gece sürecek düğüne harcamak yerine, kendi lokantalarını açtılar. "Kendi işimizin amelesiyiz" diyen genç çift, hem 15 çeşit yemekle müşterilerini doyuruyor hem de kurdukları işle düğün paralarını yeniden biriktiriyor.
Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Melek Büşra Akkuş ve evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşı 21 yaşındaki Enes Bostan evlilik için biriktirdikleri para ile İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanından lokanta devraldı. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL harcayan gençler, işletimlerini açmayı başardı.
Genç girişimci çift yaklaşık 6 aydır lokantalarını işletip hem kendi paralarını kazanıyor hem de düğünleri için para biriktiriyor.
Üniversite mezunu olan ve öğrencilik yıllarından yarı zamanlı çoğu kez çalışıp aşina olduğu restoran işletmeciliğini yapmakta Akkuş, çok fazla zorlanmadığına değindi.
Evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşı ile iş ortağı olmasının kendisi için avantaj olduğuna dikkat çeken Melek Büşra Akkuş, gençlere girişimci olmaları yönünde tavsiyede bulundu.