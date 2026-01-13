  1. Anasayfa
Evler, araçlar, yollar kara gömüldü: 1.5 metreye ulaşan kar hayatı durdurdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede; evler, araçlar ve yollar karla kaplandı.

Kaynak: DHA
Evler, araçlar, yollar kara gömüldü: 1.5 metreye ulaşan kar hayatı durdurdu

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Ovacık’ta etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı. 

Evler, araçlar, yollar kara gömüldü: 1.5 metreye ulaşan kar hayatı durdurdu

Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı. 

Evler, araçlar, yollar kara gömüldü: 1.5 metreye ulaşan kar hayatı durdurdu

Bazı bölgelerde kar kalınlığının insan boyunu aşması nedeniyle ilerlemenin güçleştiği görüldü.

Evler, araçlar, yollar kara gömüldü: 1.5 metreye ulaşan kar hayatı durdurdu

Yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

