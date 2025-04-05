Evleri, lokantaları, çöpleri gezip topluyor tek tek elleriyle besliyor

Hamza Zariç, "Çöp kutularından, evlerden kuşlar için ekmek parçaları, kırıntıları topluyorum. Soyumuzun, Kürt mutasavvıf ve şair Faki Teyran'dan geldiği söyleniyor. Ben de ondan ilham alarak hayatımı kuşlara adadım. 19 yıldır Van'da yaşıyorum. 17 yıldır da gönüllü olarak kuşları besliyorum. Poşetlere biriktirdiğim ekmek ve ekmek kırıntılarını küçük parçalara bölüp, yaşam alanlarına bırakıyorum. Bunu yaparken huzur buluyorum. Allah rızası için bu işi yapıyorum. Herkesi hayvanlara karşı merhametli olmaya davet ediyorum" dedi.