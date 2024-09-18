Eylül'de Türkiye'de deniz tatili yapılacak tatil yerleri

Sıcak yaz günlerinin geride kaldığı, tatil yerlerinin sakinleştiği eylül ayında Ege ve Akdeniz sahilleri yaz keyfine devam etmek isteyenleri ağırlıyor. Tatile devam etmek isteyenler ve tatilini özellikle eylülde yapmak isteyenler için denize girilecek birçok yer var. İşte muhteşem koylarıyla Türkiye'de Eylül ayında deniz tatilinin keyfini çıkartabileceğiniz 5 noktası...