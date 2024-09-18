Eylül'de Türkiye'de deniz tatili yapılacak tatil yerleri
Yaz bitti diye üzülmeyin... Okulların açılmasıyla birlikte Türkiye'de yaz tatilinin cennetleri çocuksuz tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. İşte Eylül ayında Türkiye'de denize girilebilecek tatil yerleri...
Hava sıcaklığının düşmediği ve deniz sıcaklığının yüzmeye elverişli olduğu tatil yerleri sonbaharda yaz keyfi yaşatıyor. Türkiye’nin lider seyahat sitesi enuygun, eylül ayında deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlere Ege ve Akdeniz’in en gözde tatil rotalarını listeledi.
Sıcak yaz günlerinin geride kaldığı, tatil yerlerinin sakinleştiği eylül ayında Ege ve Akdeniz sahilleri yaz keyfine devam etmek isteyenleri ağırlıyor. Tatile devam etmek isteyenler ve tatilini özellikle eylülde yapmak isteyenler için denize girilecek birçok yer var. İşte muhteşem koylarıyla Türkiye'de Eylül ayında deniz tatilinin keyfini çıkartabileceğiniz 5 noktası...
Bodrum
Ege’nin en popüler turizm durağı Bodrum’da yaz, ekim ortalarına dek sürüyor.
Bodrum’un birbirinden muhteşem koylarında deniz ve güneşin tadını çıkarmak mümkün.