Fethiye'de akılalmaz düğün... Çifti gören gözlerine inanamadı

Fethiyeli iş adamı Hüseyin Çetinkaya, eşi Ayla Çetinkaya ile birlikte oğlu Berat Çetinkaya’ya unutulmaz bir düğün organizasyonu yaptı. Hüseyin Çetinkaya gelin ve damat için özel bir cam vitrin tasarladı. Adeta bir cam fanusa benzeyen cam vitrini süsletip üzerine "Camlar şeffaf, kalpler tertemiz" diye yazdırdı. Cam vitrin içerisine gelin ve damat için masa ve sandalye de yerleştirilip, çiçeklerle süslendi. Damat Berat Çetinkaya ile gelin Merve Sarıman bu özel düğün töreniyle evlendi.