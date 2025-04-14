Fethiye'deki 2 bin 500 yıllık antik kentte tarihi keşif

30 YAZIT ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERİYOR

Antik kentte daha önce bir Alman ekibin kısıtlı araştırmalar yaptığını söyleyen Prof. Dr. Onur, kentte şu an itibarıyla yaklaşık 105 yazıt bulunduğunu söyledi, 30’un üzerindeki yeni yazıtlarda önemli bilgiler yer aldığını ifade etti. Bu yazıtlardan beklentilerinin, kentin Roma dönemi öncesinde nasıl bir konuma sahip olduğunu anlayabilmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Onur, bununla ilişkili yeteri kadar veri elde edemediklerini söyledi. Ancak çalışmalarında, kentin terk edilmesinden hemen önceki şaşaalı dönemine ilişkin dikkat çekici bir durum tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Onur, şunları söyledi:

“Enteresan bir durum tespit ettik. 2'nci yüzyılda kentin bir spor faaliyetleri merkezi olduğunu gördük. Aslında genel anlamda bu yüzyıllarda diğer kentlerde de sportif faaliyetler olduğunu biliyoruz, ancak oldukça yüksek konumda olan bir kentte bu sportif faaliyetlerin yoğun şekilde yapılmış olması enteresandı."