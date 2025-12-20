  1. Anasayfa
  4. Fil hastalığına yakalandı, yıllardır yatalak... Tek isteği eşiyle kol kola caddede yürüyebilmek...

Kayseri'de bundan tam 12 yıl önce "fil hastalığı"na yakalanan ve 300 kiloya ulaşan 48 yaşındaki vatandaş tedavisi için 12 milyon TL gerektiğini belirterek tek hayalini "Eşimle kol kola girip, caddede gezmek isterim" diyerek açıkladı.

Kaynak: DHA
Fil hastalığına yakalandı, yıllardır yatalak... Tek isteği eşiyle kol kola caddede yürüyebilmek... - Resim: 1

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan lise mezunu Engin Akbadal, geçimini çeşitli yerlerde hamallık yaparak sağladı.

Fil hastalığına yakalandı, yıllardır yatalak... Tek isteği eşiyle kol kola caddede yürüyebilmek... - Resim: 2

Yaklaşık 12 yıl önce bir anda kilo almaya başlayan Akbadal'a, başvurduğu hastanelerde bir süre teşhis koyamadı.

Fil hastalığına yakalandı, yıllardır yatalak... Tek isteği eşiyle kol kola caddede yürüyebilmek... - Resim: 3

Kilosu nedeniyle işine devam edemeyen Akbadal'da, halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödem olduğu anlaşıldı.

Fil hastalığına yakalandı, yıllardır yatalak... Tek isteği eşiyle kol kola caddede yürüyebilmek... - Resim: 4

Geçen süreçte tedavi edilemeyen Akbadal, yatağa bağımlı hale geldi.

