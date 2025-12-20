Fil hastalığına yakalandı, yıllardır yatalak... Tek isteği eşiyle kol kola caddede yürüyebilmek...
Kayseri'de bundan tam 12 yıl önce "fil hastalığı"na yakalanan ve 300 kiloya ulaşan 48 yaşındaki vatandaş tedavisi için 12 milyon TL gerektiğini belirterek tek hayalini "Eşimle kol kola girip, caddede gezmek isterim" diyerek açıkladı.
Kaynak: DHA
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan lise mezunu Engin Akbadal, geçimini çeşitli yerlerde hamallık yaparak sağladı.
1 / 11
Yaklaşık 12 yıl önce bir anda kilo almaya başlayan Akbadal'a, başvurduğu hastanelerde bir süre teşhis koyamadı.
2 / 11
Kilosu nedeniyle işine devam edemeyen Akbadal'da, halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödem olduğu anlaşıldı.
3 / 11
Geçen süreçte tedavi edilemeyen Akbadal, yatağa bağımlı hale geldi.
4 / 11