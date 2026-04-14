Filmlere taş çıkaran aşk... 46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde el ele kalp ameliyatına girdi!
Çanakkale'de yaşayan 46 yıllık evli Safinaz ve Erhan Ceylan çifti, rutin kontrol için gittikleri hastanede aynı kaderi paylaştıklarını öğrendi. 46. evlilik yıl dönümleri olan 6 Nisan'da birlikte baypas ameliyatına alınan ve dörder damarları değişen asırlık çınarlar, şimdi aynı odada sağlığa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Çanakkale'de eşi Erhan Ceylan ile birlikte yaşayan Safinaz Ceylan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tekniker olarak çalışan kızı Yıldız Demircioğlu'nu arayarak kalple ilgili rutin kontrollerini yaptırmak istediğini söyledi.
Kızının çalıştığı hastaneye gelen Safinaz Ceylan'ın, NKÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Gürkan tarafından yapılan muayenesinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi.
Eşinin durumu sonrası şikayetleri olan Erhan Ceylan da muayene oldu. Erhan Ceylan'ın da 4 kalp damarının tıkalı olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirlendi.
Ceylan çifti, 46'ncı evlilik yıl dönümleri olan 6 Nisan günü birlikte baypas ameliyatına alındı. Prof. Dr. Selami Gürkan ve ekibi tarafından yapılan çifte operasyonun ardından çift aynı odaya alındı.