  4. Fırtınalar Türkiye'nin su sümbüllerini denize sürükledi, balıkçılık ve su canlıları tehdit altında!

Hatay'da Asi Nehri ile Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından akıntıyla Akdeniz'e sürüklendi.

Kaynak: DHA
Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde ve Gölbaşı Gölü’nde sonbaharla su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı.

Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu kez şiddetli yağışlarla birlikte nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktalarda denize aktı.

Samandağ ilçesi sahiline akan sümbüller, kümeler halinde denizde birikti. 

Nehrin denizle buluştuğu noktalarda yoğunlaşan su sümbülleri kirli bir görüntü oluşturdu. 

