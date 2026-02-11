Fırtınalar Türkiye'nin su sümbüllerini denize sürükledi, balıkçılık ve su canlıları tehdit altında
Hatay'da Asi Nehri ile Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından akıntıyla Akdeniz'e sürüklendi.
Kaynak: DHA
Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde ve Gölbaşı Gölü’nde sonbaharla su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı.
1 / 10
Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu kez şiddetli yağışlarla birlikte nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktalarda denize aktı.
2 / 10
Samandağ ilçesi sahiline akan sümbüller, kümeler halinde denizde birikti.
3 / 10
Nehrin denizle buluştuğu noktalarda yoğunlaşan su sümbülleri kirli bir görüntü oluşturdu.
4 / 10