Fırtınayla birlikte Marmara kıyılarında sahilin rengi kızıla boyandı

Lodos nedeniyle denize açılmakta zorlanan çok sayıda balıkçı teknesi limana çekilirken, açıkta bulunan birçok yük gemisi de güvenlik amacıyla Tekirdağ açıklarında demirledi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirterek özellikle küçük tekne sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.