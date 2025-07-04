Fotoğraftaki gerçek büyükbaşı görüyor musunuz ? Dört ayaklı olan değil, 2 ayaklı olan!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir sürücü, kamyonetin arkasına bağladığı büyükbaş hayvanı yol boyunca sürükledi.
Kaynak: İHA
Olay, İnegöl’ün kırsal bir mahallesinde meydana geldi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan büyükbaş hayvanın yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı ve sürücü tarafından defalarca sopayla vurularak ayağa kalkmaya zorlandığı görülüyor.
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Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Hayvanseverler, sürücünün tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.
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