Fotoğraftaki gerçek büyükbaşı görüyor musunuz ? Dört ayaklı olan değil, 2 ayaklı olan!

Olay, İnegöl’ün kırsal bir mahallesinde meydana geldi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan büyükbaş hayvanın yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı ve sürücü tarafından defalarca sopayla vurularak ayağa kalkmaya zorlandığı görülüyor.