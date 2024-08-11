Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olimpiyatlar kapsamında milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşına polis müdahale etti. Olay sırasında Eyfel Kulesi kısa süreliğine tahliye edilirken, kuleye çıkmaya çalışan erkek gözaltına alındı.