Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı
2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'daki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Fransız polisi, Pazar günü Olimpiyatların kapanış töreninden saatler önce bir adamın Paris'in simge yapısına tırmanırken görülmesi üzerine Eyfel Kulesi çevresindeki alanı boşalttı.
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, olimpiyatlar kapsamında milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşına polis müdahale etti. Olay sırasında Eyfel Kulesi kısa süreliğine tahliye edilirken, kuleye çıkmaya çalışan erkek gözaltına alındı.
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Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üstsüz kişinin Eyfel Kulesi’nin birinci ve ikinci katları arasına yerleştirilen olimpiyat halkalarının üstünde yer alan kısımda tırmandığı anlar yer aldı.
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