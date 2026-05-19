Gazze'den Ankara'ya uzanan umut yolculuğu: Bebeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdi

"Türkiye Cumhurbaşkanı Çok İnsaniyetli"

Kızı Meryem'in okuldayken düzenlenen saldırıda bacağından yaralandığını ve Etlik Şehir Hastanesi'ndeki başarılı ameliyatlar (bacağına platin takılması) sonrası yeniden yürümeye başladığını belirten anne Yafa N Abutayyem, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Buraya geldikten 10 gün sonra, 3 Ocak 2024'te çocuğum dünyaya geldi. Recep Tayyip Erdoğan ismini verdik. Babası şu an Gazze'de. Benim doğum yaptığım gün kardeşimin şehit olduğunu duydum. Başka kardeşim de esir. Gazze'de üniversite bitirdim, hemşirelik okudum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok insaniyetli, bana ve çocuklarıma yardım ediyor. Allah razı olsun ondan."