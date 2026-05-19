Gazze'den Ankara'ya uzanan umut yolculuğu: Bebeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdi
İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan kızının tedavisi için AFAD tarafından Ankara'ya getirilen Filistinli Yafa N Abutayyem, Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdiği 6'ncı çocuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi. Aile, Türk doktorlara ve devletine minnettarlığını dile getirdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki kızı Meryem Abutayyem'in tedavisi için AFAD koordinasyonuyla Türkiye'ye getirilen Filistinli Yafa N Abutayyem (34), Ankara'da duygu dolu bir vefa örneğine imza attı.
Mısır üzerinden 5 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilen acılı anne, Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdiği 6'ncı çocuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi.
"Türkiye Cumhurbaşkanı Çok İnsaniyetli"
Kızı Meryem'in okuldayken düzenlenen saldırıda bacağından yaralandığını ve Etlik Şehir Hastanesi'ndeki başarılı ameliyatlar (bacağına platin takılması) sonrası yeniden yürümeye başladığını belirten anne Yafa N Abutayyem, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
"Buraya geldikten 10 gün sonra, 3 Ocak 2024'te çocuğum dünyaya geldi. Recep Tayyip Erdoğan ismini verdik. Babası şu an Gazze'de. Benim doğum yaptığım gün kardeşimin şehit olduğunu duydum. Başka kardeşim de esir. Gazze'de üniversite bitirdim, hemşirelik okudum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok insaniyetli, bana ve çocuklarıma yardım ediyor. Allah razı olsun ondan."
6 çocuğuyla Ankara'da hayata tutunan anne, eşi Muhammed Abutayyem'in de Türkiye'ye getirilmesi için Göç İdaresi Başkanlığı'na başvurduğunu belirtti.