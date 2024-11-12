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Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü

Erzurum'da dün gece başlayan ve bir anda hızlanan kar yağışısonrasında Türkiye'nin kış turizmi merkezi Palandöken beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar da soluğu Palandöken’de alıp kışın ilk karını kartopu oynayıp, keyif dolu zaman geçirerek kutladı.

Kaynak: DHA
Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü - Resim: 1

Erzurum ve çevresinde gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek rakımlı bölgelerine ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki kış turizm merkezi Palandöken’e lapa lapa kar yağdı.

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Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü - Resim: 2

Kısa sürede Erzurum’un yüksek yerleşim alanları ve Palandöken beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının ardından açlarına binerek kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Palandöken’e giden vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

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Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü - Resim: 3

Bazı vatandaşlar hem kartopu oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

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Gece yarısı başlayan kar, vatandaşı sokağa döktü - Resim: 4

Palandöken'e arkadaşı ile çıkan İrem Üneş, "Kar Palandöken'e ve Erzurum'a çok yakışıyor. Bizde karın yağdığını duyunca vakit kaybetmeden Palandöken'e çıktık" dedi.

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