Gecekonduların altında yatan tarih: Dünyanın en eski hastanesi keşfedilmeyi bekliyor

‘PROFESYONEL HEKİMLER BURADA GÖREV YAPTILAR’

Yapının en eski hastane olarak değerlendirilmesinin nedenini anlatan Erkiletlioğlu, “Basileios, Ortodoks Hristiyanlığının önemli bir din adamıdır. Onun döneminde bir depremden sonra, Kayseri halkına yardım etmek üzere önce bir düşkünler yurdu, daha sonra bir aşevi, daha sonra bu hastaneyi yaptırdı. Bu hastanenin dünyanın ilk hastanesi olmasının şartları şunlar; birincisi, yataklı tedavi kurumu. Bundan öncekiler yataklı tedavi kurumu değil. Gelen hastaları yatırıyorlar. İkincisi, ücretsiz tedavi ediyorlar. Üçüncüsü de Basileios, o zamanki generallere, valilere ve 2 tane imparatora 366 tane mektup yazmak suretiyle şehre destek istedi ve hekimleri buraya davet etti. Dolayısıyla Bizans içindeki profesyonel hekimler burada görev yaptılar” ifadelerini kullandı.