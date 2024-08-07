Gel de isyan etme: Serada 20 TL, markette 80 TL'ye satılıyor
Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Serada 20-25 TL'den satılan muzun kilosu markette 50-80 TL arasında alıcı buluyor. Üreticiler bu durumun kendilerini üzdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı tarım şehri Hatay, tropikal ürünlerin üretiminde ön plana çıkıyor. Kentte en çok üretilen tropikal ürün muz, seralarda afetzede çiftçiler tarafından üretiliyor.
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Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Alkan, 3 yıl önce kurduğu 10 dönümlük serasında muz yetiştiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde başlayan hasadın bereketinden memnun olan Alkan, ürünün kilogram fiyatını seradan dönem dönem 20 TL ile 25 TL arasında satıyor.
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Market raflarındaki fiyatlarla sera fiyatları arasındaki farka tepki gösteren çiftçi Alkan, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.
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