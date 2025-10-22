''Gelecek'' denilen kabus geldi: Türkiye'nin bir baraj gölü daha çöle dönüştü

Dörtler Mahallesi'nde yaşayanlardan Sedef Yıldırım, "Bu zamanlarda hiç yağmur yağmadı. Geçen gün biraz yağdı ama yetersizdi. Baraj gölünde sular bayağı çekildi. Daha önce köyün önüne kadar su çıkıyordu ama artık yok. Yağmur yağmazsa kıtlık kopacak" dedi.