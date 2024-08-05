Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu

Tuzla Gölü'nde, 30 yıldır, geleneksel yöntemlerle tuz çıkarıldığnı belirten Bekir Dikmen, "2 yıldır tuz çıkarmakta çok zorlanıyoruz. Geçen yıl az da olsa tuz çıkarıp, gelir elde etmiştik. Bu yıl hiç tuz çıkaramadım. Yağmurun az yağması, havaların da sıcak gitmesi nedeniyle gölde su olmadığı için tuz tutmuyor. Gün içinde 3 defa farklı yerlerden denedim. Daha önce de farklı günlerde denedim ama çıkaramadım. Çamura battım. Çamur göle girmemize izin vermiyor.