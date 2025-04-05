Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu
Manisa'da Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant'ın yazdığı, Patoloji Uzmanı eşi Dr. Olcay Ak Nalbant'ın editörlüğünü yaptığı kitabın geliri, Ege Orman Vakfı'na bağışlandı. Satışı yapılan 775 kitap karşılığında 775 fidan dikilirken, doktor çift 4 yıl sonra ziyaret ettikleri korulukta boylarını aşan fidanları görmenin mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: DHA
Manisa'da 26 yıldır hekimlik yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, 2018 yılında hazırladığı ve Patoloji Uzmanı eşi Dr. Olcay Ak Nalbant'ın editörlüğüyle yayımlanan 'Hekimlik ve Avcılık' adlı kitabının gelirini 4 yıl önce Ege Orman Vakfı'na bağışladı.
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Satışı yapılan 775 kitap karşılığı kırsal Kalemli Mahallesi'ndeki ormana 775 çam fidanı dikimi yapıldı.
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4 yıl sonra koruluğu ziyaret eden çift, Ege Orman Vakfı Orman Mühendisi Özer Küçük'ten fidanlar hakkında detaylı bilgi aldı.
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Yanlarında getirdikleri çapalar ile fidanların bakımını da yapan doktor çift, boylarını aşan fidanları görmenin mutluluğunu yaşadı.
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