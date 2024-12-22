Genç kadın evinin odasında üretip kendi işinin patronu oldu

'Evde neler yapabilirim' diyerek yola çıktığını belirten Kenger, kadın girişimcilere de çağrıda bulanarak, "Asla vazgeçmeyin. İnandığınız yolda yürümeye devam edin. Elbette aksilikler, olumsuzluklar olacak ama bu sizi her zaman bir adım daha ileriye taşısın. Lütfen arkanıza dönüp bakmayın" dedi.