Genç kadın kötü evliliğin izlerini böyle sildi

Bugüne kadar yaptığı sergiden elde ettiği geliri bağışladığını ifade eden Bahtınur Gül, ürettikleri ile hem yardımda bulunuyor hem umut oluyor hem de yaşadığı o kötü günlerden uzaklaşıyor. Hayalinde güzel sanatlar fakültesinde okumak olduğunu belirten Gül şunları söyledi: