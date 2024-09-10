Genç kadın kötü evliliğin izlerini böyle sildi
Türkiye her gün yeni bir kadın cinayetiyle sarsılırken, Erzurum'da bir genç kadın kısa süreli evlilik sırasında yakalandığı bipolar bozukluk hastalığını sanatla yenmeyi başardı.
Erzurum'da yaşadığı kısa süreli evlilik sırasında yakalandığı bipolar bozukluk hastalığını sanatla yenmeyi başaran Bahtınur Gül (30), geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı oyuncaklarla 5'inci kişisel sergisini açtı. Açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisi Gül, keçeden yaptığı oyuncakların gelirini engelliler derneğine bağışlayacağını söyledi.
Necla- Erdal çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Bahtınur Gül, 21 yaşında evlendi. Eşinin ailesinden şiddet ve baskı gördüğünü söyleyen Gül'ün evliliği bir yıl sürdü. Yaşadığı kötü günler kendisinde bipolar bozukluk hastalığına neden oldu.
Tedavi ile birlikte kendini küçük yaşlardan itibaren yeteneği olan el sanatlarına yönlendiren Bahtinur Gül, tamamı geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı eşyalarla beşinci kişisel sergisini İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde açtı.
Bugüne kadar yaptığı sergiden elde ettiği geliri bağışladığını ifade eden Bahtınur Gül, ürettikleri ile hem yardımda bulunuyor hem umut oluyor hem de yaşadığı o kötü günlerden uzaklaşıyor. Hayalinde güzel sanatlar fakültesinde okumak olduğunu belirten Gül şunları söyledi: