Gençlerden Nazım Hikmet ve Münevver Belen heykellerine tebessüm ettiren müdahale

Nilüfer Belediyesi, bu görüntüleri sosyal medya hesabından, “Genç dimağlarımız Nazım’a arkadaş bulmuş. Münevver Belen’in yanına otururmuş. Tatlı bir sahneydi biz de izledik. Ama dikkat, kent mobilyaları yerinde güzeldir. Değiştirirseniz şiir de küser, şarkı da susar” ifadeleriyle paylaştı.