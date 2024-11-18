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Göbeklitepe'de bir rekor daha kırıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi ara tatilde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Göbeklitepe'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha fazla ziyaretçi ağırladığını ve 10 ayda 600 bin kişiyi ağırladığını açıkladı.

Kaynak: İHA
Göbeklitepe'de bir rekor daha kırıldı - Resim: 1

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve kültür turizminin önemli merkezleri arasında yer alan tarihi ören yerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.

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Göbeklitepe'de bir rekor daha kırıldı - Resim: 2

İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yoğunluk oluşturdu.

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Göbeklitepe'de bir rekor daha kırıldı - Resim: 3

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile özel firmalar yoğunluğun yaşandığı ören yerine ek otobüs seferleri gerçekleştirdi. Göbeklitepe'yi ara tatilde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

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Göbeklitepe'de bir rekor daha kırıldı - Resim: 4

Dairesel ören yerinde, 1 buçuk metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki devasa taş sütunları gören ziyaretçiler, 12 bin yıl önce teknolojik araçlardan yoksun insanların yapmış oldukları eserler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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