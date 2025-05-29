Gök gürültülü sağanaklar geri geliyor: Çok sayıda ilimiz için ''aşırı yağış'' uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.