Gök gürültülü sağanaklar geri geliyor: Çok sayıda ilimiz için ''aşırı yağış'' uyarısı geldi
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Pazartesi günü akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.