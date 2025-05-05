Gökyüzünde evlilik teklifi alan genç kadının cevabı güldürdü

Metin Topal, havada sevgilisinin bulunduğu uçakla kol uçuşu yaparken telsizden anons geçerek "Aşkım yeryüzünde tanıştık. Böyle bir ilki yaşattığım için mutluyum. Umarım sen de mutlusundur. Geri kalan hayatımıza sonsuz bir aşk bulalım istiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi.