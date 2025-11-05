  1. Anasayfa
  4. Gökyüzünde görsel şölen var! Kunduz Dolunayı kendini gösterdi

Diyarbakır'da, kasım ayının ilk haftasında görülen Kunduz Dolunayı seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA
Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşen ‘Kunduz ayı’ dolunayı, ‘en parlak ve en büyük ay’ görünümünü sergiledi. 

Ay, dünyaya yaklaşık 357 bin kilometreye kadar yaklaşarak normalden yüzde 7 daha büyük, yüzde 16 daha parlak şekliyle görüldü. 

En etkileyici anlar gün batımından kısa süre sonra izlendi. 

Sur ilçesindeki İçkale ve tarihi Hz. Süleyman Camii çevresinde dolunay, tarihi surlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

