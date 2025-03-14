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Gökyüzünde Kanlı Ay gecesi: Yılın ilk tam ay tutulması göz kamaştırdı

Yılın ilk tam ay tutulması gerçekleşti. Kızıl renge bürünen ''Kanlı Ay'' eşsiz bir manzara oluşturdu.

Kaynak: DHA
Gökyüzünde Kanlı Ay gecesi: Yılın ilk tam ay tutulması göz kamaştırdı - Resim: 1

2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. 'Kanlı ay' adı verilen ve dünyada ender rastlanan ay tutulmasıyla ay kırmızı renge büründü. 

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Gökyüzünde Kanlı Ay gecesi: Yılın ilk tam ay tutulması göz kamaştırdı - Resim: 2

Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve 'Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan olay, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek. 

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Gökyüzünde Kanlı Ay gecesi: Yılın ilk tam ay tutulması göz kamaştırdı - Resim: 3

Ay tutulması Türkiye'den tam olarak izlenemezken, tutulma öncesi Ay'ın kızıl rengi gökyüzünde unutulmaz bir manzara oluşturdu.

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Gökyüzünde Kanlı Ay gecesi: Yılın ilk tam ay tutulması göz kamaştırdı - Resim: 4
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