Gökyüzünde Kanlı Ay gecesi: Yılın ilk tam ay tutulması göz kamaştırdı
Yılın ilk tam ay tutulması gerçekleşti. Kızıl renge bürünen ''Kanlı Ay'' eşsiz bir manzara oluşturdu.
Kaynak: DHA
2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. 'Kanlı ay' adı verilen ve dünyada ender rastlanan ay tutulmasıyla ay kırmızı renge büründü.
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Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve 'Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan olay, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek.
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Ay tutulması Türkiye'den tam olarak izlenemezken, tutulma öncesi Ay'ın kızıl rengi gökyüzünde unutulmaz bir manzara oluşturdu.
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